Terör örgütüne yönelik söz konusu operasyonlar Fatih, Bağcılar, Başakşehir. Eyüp, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa İlçelerinde 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi. 01.00 sıralarında gerçekleşen operasyon ve aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, kurusıkı tabanca ve dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ/IŞİD terör örgütüne yönelik operasyanlarda 6 Türkiye vatandaşı gözaltına alındı, Suriye'deki çatışma bölgelerine geçme planı yapan yabancı uyruklu 25 kişi yakalandı. Yakalanan 25 kişinin sınır dışı edileceği belirtildi.
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