İstanbul'da Taksim Meydanı, Vatan Caddesi, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de 15 Temmuz törenleri vardı. Bakırköy Belediyesi, Atatürk Havalimanına 249 şehit anısına 249 karanfil bıraktı. Taksim Meydanındaki anma da ise vatandaşlar 15 Temmuz kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeline yoğun ilgi gösterdi.

FETÖ'cü darbe girişiminin yıl dönümünde İstanbul'un farklı noktalarında 15 Temmuz için anmalar yapıldı, demokrasi nöbetleri tutuldu.



Darbecilerin hedeflari arasındaki Taksim Meydanı, Atatürk Havalimanı, Harbiye, Vatan Caddesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde binlerce vatandaş toplandı.



Atatürk Havalimanı'ndaki tören akşam saatlerinde başladı. Yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile havalimanı önünde buluştu..



Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve beraberindeki kalabalık grup da Havalimanındaydı.



Açıklama sonrası Kerimoğlu ve vatandaşlar 15 Temmuz'da şehit olan 249 kişi anısına, havalimanı önüne 249 karanfil bıraktı.



Taksim Meydanı da Demokrasi nöbetine ev sahipliği yaptı. Meydan darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin resimleri ile donatıldı..



15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir'in heykeline vatandaşın ilgisi yoğundu.



Halisdemir'in heykeliyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi.



Darbecilerin hedef aldığı Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde de demokrasi nöbeti tutuldu.



15 Temmuz'da çatışmaların yaşandığı noktaya giden yüzlerce vatandaş Türk Bayrağı ve meşaleliler ile nöbet tuttu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi de demokrasi nöbeti tutulan noktalardan biriydi.



İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da nöbete katıldı..





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