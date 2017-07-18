İstanbul'da etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, İstanbul üzerindeki yıldırım ve şimşeklerin analizi yapıldı.
Meteogreen hesabından paylaşılan verilere göre; kuzeybatıda son iki saatte 6726 yıldırım/şimşek çaktı.
Silivri'de ise metrekareye 109 litre yağış düştü.
ulusal.com.tr
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar devam ederken, kentte 6726 şimşek çaktı
İstanbul'da etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
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