Resmi törenlerin yanı sıra İstanbul'un farklı yerlerinde de kutlamalar yapıldı. Bakırköy'de ay yıldızlı bayraklı teknelerle denize açılan vatandaşlar, Florya'daki Atatürk Köşkü önünde biraraya geldi. Türk bayrakları ile donatılan klasik otomobiller ise Maltepe'den Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı önüne zafer konvoyu düzenlendi. İşte İstanbul'dan renkli görüntüler.

30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü İstanbul'un çok sayıda noktasında coşkuyla kutlandı.Coşkunun adreslerden biri Bakırköy oldu. Teknelerini Türk Bayrakları ile donatan yüzlerce Bakırköylü, Florya'daki Atatürk Köşkü önüne gitti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyan Bakırköylüler, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahraman şehitleri andı.Denize çelenk bırakan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, vatandaşlara seslendi.Konuşmaların ardından 6 sporcu, denizde dev Türk bayrağı açtı.Maltepe'de bir araya gelen klasik otomobil tutkunu yüzlerce vatandaş ise 100 araçlık konvoy ile Dolmabahçe Sarayı önüne kadar ilerledi.İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından yapılan organizasyona çevredeki araçlar da korna çalarak destek verdi.Kadıköy'de ise Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Vatan Partililer, sloganlarla coşkulu kutlamaya ortak oldu.