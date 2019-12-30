İstanbul'da 30 Aralık 2019 Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul'da 30 Aralık 2019 Pazartesi okullar tatil mi?

27 Aralık Cuma akşam saatlerinde İstanbul'da yüksek kesimlere ilk kar düştü.. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, 28 Aralık Cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı en yüksek 6, en düşük ise 3 derece olacak.

29 Aralık Pazar günü ise hava yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı en yüksek 7, en düşük ise 4 görünüyor.

30 Aralık Pazartesi yağmurlu görünen İstanbul'da hava sıcaklığı en yüksek 9, en düşük ise 6 derece olacak.

31 Aralık 2019 yılbaşı gecesi 3 derece olacak.1 Ocak 2020'de ise en yüksek 8, en düşük ise 5 derece görülüyor.

İstanbul Valiliği'nden tatil olup olmayacağına dair bir açıklama geldiğinde haberimizde olacak.



ulusal.com.tr