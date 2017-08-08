Kent genelinde yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 hap ele geçirildiği bildirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda ve geçen yılın aynı döneminde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarına ilişkin karşılaştırmalı açıklama yapıldı.



Açıklamada, yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 hap ele geçirildiği belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 ton 791 kilo 46 gram uyuşturucu madde ve 527 bin 188 hapın ele geçirildiği aktarıldı.



Operasyonlar kapsamında, geçen yıla göre bu yılın ilk 7 ayında, uyuşturucu madde yakalamada yüzde 54, uyuşturucu hap yakalamalarında ise yüzde 196 artış olduğu ifade edildi.