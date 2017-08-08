İstanbul'da yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 hap ele geçirildiği bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda ve geçen yılın aynı döneminde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarına ilişkin karşılaştırmalı açıklama yapıldı.
Açıklamada, yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 hap ele geçirildiği belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 ton 791 kilo 46 gram uyuşturucu madde ve 527 bin 188 hapın ele geçirildiği aktarıldı.
Operasyonlar kapsamında, geçen yıla göre bu yılın ilk 7 ayında, uyuşturucu madde yakalamada yüzde 54, uyuşturucu hap yakalamalarında ise yüzde 196 artış olduğu ifade edildi.
Kent genelinde yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul'da yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 hap ele geçirildiği bildirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.