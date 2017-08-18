İstanbul'da 5 bin polisle 'Yeditepe' uygulaması
İstanbul'da 5 bin polisle 'Yeditepe' uygulaması
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İstanbul'da 5 bin polisle 'Yeditepe' uygulaması

İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

İstanbul'da 5 bin polisle 'Yeditepe' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik, mali suçlar, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı ekipten 5 bin polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

İl genelinde 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamanın, geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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