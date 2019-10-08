İstanbul'da 6 okul daha taşınacak

İstanbul'daki 5,8'lik depremin hasarı büyüyor, 6 okul daha taşınacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından detaylı çalışma yapıldı. Toplam 5 ilçedeki 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı.

TAŞINACAK OKULLAR

Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu

Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

Küçükçekmece Gültepe İlkokulu

Küçükçekmece Göktürk İlkokulu

Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu



Bu okulların, Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu, Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu, Küçükçekmece Gültepe İlkokulu, Küçükçekmece Göktürk İlkokulu, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu olduğu belirtildi. Tespit edilen binalar daha detaylı incelenecek ve ileri tetkikler yapılacak.

Açıklama İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapıldı. Buna göre; Öğrenciler misafir okullarda eğitime devam edecek. Bu okulların isimleri İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün sitesinden öğrenilebiliyor.

Taşınacak yerler arasında Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de var. Milli Eğitim Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde hizmet verecek.

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