İstanbul Terörle Mücadele polisinin son bir yılda IŞİD'e yönelik yaptığı çalışmalar ve engellenen saldırıların bilançosu açıklandı. 117 operasyonda 649 şüpheli gözaltına alındı. AKP mitingi, kitabevi, Caferi camileri gibi hedefler belirleyen örgütün Vatan Partisi, Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın bulunduğu binanın önünde de keşif yaptığı öğrenildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin terör örgütü IŞİD'e yönelik yürüttüğü çalışmaların 1 yıllık bir raporunu açıkladı.



TEM Polisi 15 Ağustos 2016 - 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında IŞİD’e 117 operasyon düzenledi, 649 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 282'si tutuklandı, 155’i serbest bırakıldı, 144'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda terör örgütü IŞİD mensubu bir kişi etkisiz hale getirildi. Yabancı uyruklu 940 şüpheli ise sınır dışı edildi.



Son bir yılda İstanbul'daki iki havalimanında da yoğun bir çalışma yürütüldü. "Risk analizi ve profil değerlendirme uzmanı" polisler Atatürk Havalimanı’nda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 27 bin 108 şüpheli ile mülakat yaptı. Terör örgütü IŞİD’le irtibatlı olduğu tahmin edilen 1612 kişinin sınırdışı edilmesi için işlem başlatıldı.



Risk değerlendirmesi havalimanıyla sınırlı kalmadı. Otogarlarda da 15 bin 422 şüpheli ile mülakat yapıldı. 172 kişi ülkelerine iade edildi.



Yoğun çalışmalar sonucunda çok sayıda terör saldırısının da önüne geçilmiş oldu.



Raporda öne çıkan kritik operasyonlar var. Bunlardan biri 17 Ağustos 2016'da Pendik yapılan ve Tacikistan uyruklu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon. Şüphelilerin Adana ve Konya’daki NATO üslerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.



10 gün sonra yani 27 Ağustos'ta Güngören’de terör örgütü IŞİD’le irtibatlı H.B. ve grubu gözaltına alındı. H.B.'nin İstiklal Caddesi'nde bazı noktalarda keşif yaptığı belirlendi. Keşif yapılan yerler arasında Vatan Partisi, Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın bulunduğu bina ile Hristiyanlık’la ilgili kitap satan bir kitapevi vardı.



20 Kasım 2016’da TBMM ve Caferilere ait bir camilerde keşif yapan şüphelilere yönelik Sancaktepe'de baskın düzenlendi. Baskında IŞİD hücresi çökertildi.



Operasyonlar arasında en ses getireni Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov’un yakalanması oldu. Masharipov’un sağ yakalanması sayesinde IŞİD’in birçok hücresi deşifre edildi. Operasyon dış basında da uzmanlar tarafından büyük bir başarı olarak değerlendirildi.



TEM polisinin önlediği eylemler arasında AKP İstanbul mitingine yönelik saldırı girişimleri de yer aldı. IŞİD’li terörist H.U. ve beş şüpheli Kadıköy’de yakalandı.



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