"İstanbul'un sıcağı başka türlü çekilmez" dediler, boğazın serin sularına atladılar.
İstanbul'da artan hava sıcaklığı 34 dereceyi gördü. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 35 derece oldu.
Vatandaşlar da bunaltıcı sıcaklara karşı soluğu İstanbul boğazında aldı.
Kimi sadece gölgede oturdu, kimiyse boğaza akın eden istavritleri avladı.
Sıcaklığın iyice bastırdığı anlarda da devreye boğazın serin suları girdi.
Sıcaktan bunalan İstanbullulara bir kötü haber de Meteorolojiden geldi. Cumadan sonra kentteki sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı belirtildi.
ulusal.com.tr
İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye çıkınca vatandaşlar da boğaza koştu. Oltalarını da yanına alan İstanbullular hem balık tuttu hem de boğazın serin sularına atladı.
"İstanbul'un sıcağı başka türlü çekilmez" dediler, boğazın serin sularına atladılar.