İstanbul'da bir deprem daha

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 22:32'de Yalova (Marmara Denizi) 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.

AFAD:3.5

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 22.32'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Deprem Yalova'ya 2,97 kilometre uzaklıkta ve 11,21 kilometre derinlikte meydana geldi.

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