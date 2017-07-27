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İstanbul'da 'ByLock'tan ilk ceza verildi

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ercan Eroğlu'nu "silahlı terör örgütüne üye olmak" 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da 'ByLock'tan ilk ceza verildi

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle ilk kez bir sanığa ceza verildi.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık psikolog Ercan Eroğlu ile avukatı katıldı.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Eroğlu, "Benim FETÖ ile hiçbir ilişkim yoktur. Somut delillerin toplanması talebimi yineliyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

ByLock'u istikrarlı şekilde kullanmasını dikkate alındı 
Mahkeme heyeti, sanığın örgüt içerisindeki konumunu, ByLock'u istikrarlı şekilde kullanmasını dikkate alarak, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, yargılama sırasında sanığın lehe değerlendirilebilecek olumlu bir davranışının tespit edilemediğini, bu nedenle cezasında herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamını oy birliğiyle kararlaştırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde İstanbul Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan sanık Ercan Eroğlu'nun, ByLock kullandığı ve örgüt içerisinde yer aldığı belirtilerek, Eroğlu hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Etiketler; #bylock #istanbul
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