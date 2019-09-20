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İstanbul'da cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü

 Arnavutköy'de cinnet getiren Veysel Aydın,  Kadir Açıkalın (42), Kader Aydın, (42) Serkan Aydın (26) ve Nazlıcan Açıkalın'ı (9)  silahla öldüren şüpheli yakalandı.

İstanbul'da cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü

Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir evde Kadir Açıkalın (42), Kader Aydın, (42) Serkan Aydın (26) ve Nazlıcan Açıkalın (9)  silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin başlattığı çalışma kapsamında Veysel Aydın'ın (23) annesi, ağabeyi, üvey kardeşi ve üvey babasını silahla vurarak kaçtığını belirledi.

Zanlı, Kocaeli Darıca'da olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişinin cesetlerinin, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yapacağı incelemelerden sonra morga kaldırıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #arnavutköy #istanbul
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