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İstanbul'da depoya büyük baskın: Ele geçenler şoke etti

İstanbul'da kullanan gençleri zombiye çeviren ölümcül uyuşturucu bonzai imalathanesine operasyon düzenlendi.

İstanbul'da depoya büyük baskın: Ele geçenler şoke etti

İmalathanede fare zehiri, sinek ilacı, tarım ilacı ve aseton ele geçerken, bu maddelerle yapılan 14 kilogram bonzai de bulundu.

Narkotik Şube Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli bastığı imalathanede biri yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Diğer operasyonlarda da yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçerken 8 kişi yakalandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #operasyon #polis #bonzai #sentetik uyuşturucu
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