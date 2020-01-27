İstanbul'da deprem (27 Ocak Pazartesi 2020)
İstanbul Şile'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 27.01.2020, 13:56
Bugün saat 12:33'te İstanbul Şile merkezli 3,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 5,5 km derinliğinde kaydedildi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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