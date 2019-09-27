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İstanbul'da deprem! Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan hissedildi

İstanbul'da deprem korkuttu, iki gün önceki depremin ardından bu kez büyüklük 5,8 oldu. Merkez, Marmara Denizi Silivri açıklarıydı. Deprem sonrası telefon iletişimi kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 vatandaşın yaralandığını" söyledi

İstanbul'da deprem! Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan hissedildi

İstanbul, beşik gibi sallandı.

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5,8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu.

Halk büyük panik yaşadı.

Ev ve iş yerlerinde olanlar kendilerini dışarı attı.

Yakınlarına ulaşmak isteyenler telefona sarıldılar ancak şebekeler çöktü.

İlk telaş anı geçtikten sonra iyi haberi İstanbul Valiliği duyurdu. Açıklamada, AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir ihbar yapılmadığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Can kaybı bilgisi yok" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Erdoğan, sosyal medyadaki bazı iddiaları da yalanladı.

Deprem sonrası okullar boşaltıldı, 1 gün tatil ilan edildi.

AFAD'dan ise temkinli bir açıklama geldi. Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Binalara girmeyin" uyarısı yaptı.

Avcılar metrobüs durağının karşısında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bir yaralanma olmadığını söyledi.

Sarıyer'de de iki camide hasar oldu. Şirinevler'de yan yatan bir bina ve kentin çeşitli noktalarındaki bazı evler tahliye edildi. Taksim Talimhane'de ise hasarlı bir bina nedeniyle sokak kapatıldı.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu. O görüntüler avukatların fotoğraflarına yansıdı.

Deprem İstanbul'un çevre illerini de vurdu. Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ... Marmara Bölgesi'nin tamamı 6 büyüklüğündeki depremi hissetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #deprem #marmara denizi
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