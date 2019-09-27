Depremin yarattığı korku nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor. Öte yandan birçok evde çatlak ve derin yarıklar oluştuğu bilgisi var

İstanbul Silivri'deki deprem nedeniyle İstanbullular evlerine girmeye çekiniyor.



Sokak ve evlerinin önünde vakit geçirdiler.



O anları ise dehşetle anlattılar.



Depremin etkisi nedeniyle çok sayıda binada hasar meydana geldi.



Şirinevler'de yan yattı denilen bina için Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır açıklama yaptı. Yatma olmadığı derin çatlak oluştuğunu söyledi.



Bahçelievler Ferit Selim Paşa Caddesi Gonca Sokak’taki bir bina tahliye edildi. Bodrum katındaki kolonlarda çatlak oluşması tedirginliğe neden oldu.



Polis kordonuyla çevrilen binaya mühendislerin gelerek inceleme yapması bekleniyor.



Bu görüntüler de Silivri Devlet Hastanesi önünden. Hastalar ve personel olay anında dışarı çıktı. Hastalar içinde dışarıya çadır kuruldu.



Fatih Balat Mahallesinde 5 metruk bina tehlike arz ettiği için belediye ekipleri tarafından yıkıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.



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