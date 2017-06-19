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İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur, hava trafiğini de etkiledi

İstanbul'da, 3 gündür etkili olan sağanak yağış havayolu seferini olumsuz etkilendi. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan çok sayıda uçak Çorlu'ya yönlendirildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur, hava trafiğini de etkiledi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur, hava trafiğini de etkiledi.

Şiddetli yağışın etkisiyle oluşan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle, uçaklar havalimanlarına inişte zorlandı.

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar bir süre havada tur attı. Bazı uçaklar Çorlu'ya iniş yapabildi.

Her iki havalimanıda da uçaklara yaklaşık 40 dakika boyunca kalkış izni verilmedi. Birçok seferde gecikme yaşandı

Elektrik yüklü bulutlar, uçakların radar gibi önemli elektronik aksamına ciddi zarar verebiliyor. Bu yüzden pilotlar, elektrik yüklü bulutların içine girmeyerek etrafından dolaşıyor.

Meteorolojik verilere göre, sağanak yağış geçişlerinin yarın akşama kadar devam edecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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