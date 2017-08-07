15 Temmuz gecesi, İstanbul'da yaşanan olaylarla ilgili görülen davalarda yüzlerce sanık yine hakim karşısındaydı. 2 ayrı mahkemede görülen davalarda, sanık savunmaları alındı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'daki olaylarla ilgili sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.



Harp Akademilerinde yaşanan olaylarla ilgili İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 116'sı tutuklu 121 sanık ve avukatları katıldı.



Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığını temsilen avukatların da katıldığı duruşmayı, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları da takip etti.



Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada sanık savunmaları alındı. Ardından bir avukatın reddi hakim talebi üzerine mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.



İddianamede tüm sanıklar hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan da ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Bir diğer dava da İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15 Temmuz gecesi Doğan Medya'nın basılmasına ilişkin davada sanık savunmalarına devam edildi.



Duruşmada ilk savunmayı eski yüzbaşı Mehmet Akif Aslan ifade verdi. Aslan, binayı güvenlik gerekçesiyle boşaltmaya çalıştıklarını savundu.





ulusal.com.tr