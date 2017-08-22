Dolar alacaklar dikkat! Az önce...
Dolar alacaklar dikkat! Az önce...
Emre Mor'dan gece yarısı bombası! Yollarını ayırdı
Emre Mor'dan gece yarısı bombası! Yollarını ayırdı
Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi!
Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi!
Herkese gönderdiler! Telefonlar susmuyor
Herkese gönderdiler! Telefonlar susmuyor

İstanbul'da galericilerden kilimli, paspaslı, ambalajlı dolu önlemi (İstanbul hava durumu)

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu uyarısı yapmasıyla Kadıköy'de oto galericiler ilginç yöntemlerle önlem aldı

İstanbul'da galericilerden kilimli, paspaslı, ambalajlı dolu önlemi (İstanbul hava durumu)

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu uyarısı yapmasıyla Kadıköy'de oto galericiler ilginç yöntemlerle önlem aldı.

Yaklaşık 1 ay önce ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler,  araçların doludan ve olası fırtınadan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu.  Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı. Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Galerici Alper Uzun, "Biz araçlarımızı kapalı otoparkımız var oraya aldık. Geçen sefer çok mağdur olduk. Yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Onu önlemek içim meteorolojiye uyarak araçlarımızı kapalı otoparka aldık" dedi. Erdoğan Sönmez ise “Önlemimizi almaya çalıştık bu şekilde. Poşetledik. Korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

TRAFİKTE SON DURUM

Bu arada Topbaş'ın trafiğe özel araçlarınızla çıkmayın uyarısına uyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasında kentte saat 09.15 sıralarında yoğunluk yüzde 27 seviyelerindeydi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #meteoroloji #yağış #Kadir Topbaş #Kadıköy #dolu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Dünya devi Jeep el değiştiriyor
Sonraki Haber
Eski milli futbolcu Ömer Çatkıç gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.