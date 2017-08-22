METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu uyarısı yapmasıyla Kadıköy'de oto galericiler ilginç yöntemlerle önlem aldı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu uyarısı yapmasıyla Kadıköy'de oto galericiler ilginç yöntemlerle önlem aldı.



Yaklaşık 1 ay önce ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan ve olası fırtınadan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı. Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.



FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ



Galerici Alper Uzun, "Biz araçlarımızı kapalı otoparkımız var oraya aldık. Geçen sefer çok mağdur olduk. Yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Onu önlemek içim meteorolojiye uyarak araçlarımızı kapalı otoparka aldık" dedi. Erdoğan Sönmez ise “Önlemimizi almaya çalıştık bu şekilde. Poşetledik. Korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.



TRAFİKTE SON DURUM



Bu arada Topbaş'ın trafiğe özel araçlarınızla çıkmayın uyarısına uyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasında kentte saat 09.15 sıralarında yoğunluk yüzde 27 seviyelerindeydi.