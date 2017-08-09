İstanbul'da güvenlik kamerası takılan minibüs sayısı 2 bine ulaştı. Yıl sonuna kadar da 6 bin 500'den fazla araca takılması bekleniyor. Projenin amacıysa yolcuların daha güvenli bir ulaşım yapmasını sağlamak.

Minibüste güvenlik kamerasının önemine dikkat çekti. "Artık Özgecan vakaları yaşanmayacak" dedi.



İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesiyle başlatılan "güvenli minibüs" projesinde 2 bin araca kamera takıldı.



Yıl sonuna kadar 6 bin 500 'den fazla minibüse güvenlik kamerası takılması planlanıyor.



Sistemde aracın içine yerleştirilen kameralar sayesinde seyir halindeki minibüs uzak bir merkezden takip ediliyor. Tehlikeli bir durum yaşandığındaysa kamera kayıtları alınıyor. Aynı zamanda yaşanacak olan daha kötü bir olayın da önüne geçilebiliyor..



"Toplu Ulaşım Yönetim ve Denetim Merkezi" yazılımıyla toplu ulaşım araçlarına ait, görsel raporlama, 7/24 konum ve hız bilgisi, kaza ve acil durum bilgisi ve güzergah kontrolü yapmak da mümkün hale geliyor..



Proje ile güvenli yolculuk, olası adli vakalar öncesi caydırıcılık, cana ve mala zarar verecek suçlarda azalma hedefleniyor.



İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası ve şoförler de proje ile yolcu güvenliğinin sağlanacağı görüşünde..





ulusal.com.tr