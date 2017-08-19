İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 2 IŞİD'li teröristin Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığını belirledi.
Söz konusu adrese, iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, sansasyonel saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
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