İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 2 IŞİD'li teröristin Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığını belirledi.



Söz konusu adrese, iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, sansasyonel saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreste yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.