CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Dev operasyon başlıyor
Dev operasyon başlıyor
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 22'si yabancı uyruklu 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 22'si yabancı uyruklu 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte terör örgütü IŞİD saflarında çatışmaya katıldıkları ve yeniden Suriye'ye gitme hazırlığı yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt ile Ümraniye'de belirlenen 20 adrese düzenlenen baskınlarda, 22'si yabancı uyruklu ve 7'si Türk olmak üzere 29 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #operasyon #ışid #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bakan Bozdağ: ABD Büyükelçiliği ne cevap verecek, merak ediyorum
Sonraki Haber
Sri Lanka "Küresel Çay Partisi" resepsiyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.