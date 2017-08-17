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İstanbul'da kiralık ev fiyatı nasıl?

Şimdi bir de İstanbul'daki öğrencilerin durumuna bakalım. Kentte kiralık ev fiyatı nasıl? İstanbul Umum Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'ya göre bu dönem öğrenciler şanslı. Çünkü, hem kira fiyatı geçen yıla göre yüzde 25 azaldı hem de kiralık ev çok. Ancak yeni ev tutacak öğrenciler için kritik uyarılar var.

İstanbul'da kiralık ev fiyatı nasıl?

Türkiye'deki toplam üniversite sayısı 185. Bu üniversitelerin 58 tanesi ise İstanbul’da yer alıyor.

Devlet yurtlarının yetersizliği, özel yurtların da pahalı olması İstanbul'da okuyacak öğrencilere tek bir seçenek bırakıyor. Kiralık ev bulmak.  

Peki, İstanbul'da kiralık ev fiyatı nasıl?

Farklı ilçe ve evin özelliklerine göre kiralık fiyatı değişiyor. Örneğin, Fatih'te öğrencilerin kiralayacağı ev fiyatı aylık, 700 ila 1700 lira arasında. Beşiktaş da bu oran 900 ile 2500 lira, arasında değişiyor. Kadıköy'de aylık fiyat 775 ila 2300 lira, Beyoğlu'nda 700 ila 2900 lira, Şirinevler, 350 lira ile 2300 lira, Avcılar bölgesi 300 ila 1750 lira, Davutpaşa 600 lira ile 1600 lira, Üsküdar 800 ila 1800 lira ve Şişli'de 850 ila 1850 lira arasında değişiyor. 

KİRALIK EV FİYATI (AYLIK) / İSTANBUL
YER                   KİRALIK BEDELİ 
BEYOĞLU             700-2900   TL
FATİH                     700-1700   TL
BEŞİKTAŞ             900-2500   TL
KADIKÖY               775-2300   TL
DAVUTPAŞA          600-1600   TL
ÜSKÜDAR             800-1800   TL
ŞİŞLİ                      850-1850    TL
ŞİRİNEVLER          350-2300   TL
AVCILAR                300- 1750   TL

İstanbul Umum Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'ya göre iyi bir araştırmayla hem hesaplı hem de güzel bir ev bulunabilir.

Kiralamadan önceyse iyice düşünmekte yarar var. Ev, okula yakın mı olsun yoksa sosyal çevreye mi?

Ev seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar da var. 

Artan dolandırıcılık vakalarına dikkat çeken Aşa, öğrencilere kritik uyarılar yaptı. 




HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kiralık evler
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