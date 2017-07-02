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İstanbul'da kritik ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

İstanbul'da kritik ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Tarabya Köşkü'nde kabul etti.



Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Tarabya Köşkü'nde 15.15'te başlayan görüşme basına kapalı sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #erdoğan #rusya #türkiye #Sergey Şoygu #hakan fidan #İbrahim Kalın #hulusi akar
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