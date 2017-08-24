Kurban bayramına sayılı günler kala, İstanbul 'da kurulan pazarlarda hayvan satışı devam ediyor. Peki kurbanlık fiyatında geçen yıl göre ne kadarlık bir artış var? Ulusal Kanal, Avrupa yakasındaki Büyükçekmece ve Beylikdüzü pazarını gezdi, fiyat araştırması yaptı. İzliyoruz...

Kurban Bayramına 1 hafta kaldı. Yurt genelinde kurbanlık satışları sürüyor.Peki İstanbul'da kurbanlık fiyatı nasıl? Geçen yıla göre kurbanlık fiyatında ne kadarlık bir artış var?Ulusal Kanal ekibi çizmelerini giydi, pazara indi. Avrupa yakasındaki Büyükçekmece ve Beylikdüzü pazarını gezen ekibimiz fiyat araştırması yaptı.İlk durak Büyükçekmece pazarıydı. Ekibimizi Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı karşıladı.Büykçekmece'de büyükbaş kurbanlıklar 8 ila 20 bin, küçükbaşlar ise 800 ila 2000 bin lira arasında satılıyor.Geçen yıla göre fiyat yüzde 30 oranında artmış. Genel olarak da esnaf satıştan memnun.Ekibimizin ikinci durağı da Beylikdüzü'ndeki kurban pazarı. 110 çadırın kurulduğu pazarda 3 bin civarında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık bulunuyor.Beylikdüzü'nde büyükbaş fiyatı 8 ila 16 bin lira arasında. Küçükbaşlar da 800 ila bin 700 lira arasında değişiyor.Kantarda bir tondan fazla çekenler de var. Onların fiyatı biraz tuzlu.Beylikdüzü pazarında da durum aynı. Fiyat geçen yıla göre yüzde 30 zamlı.Pazarda geçen yılki fiyattan satış yapan esnaf da var.İki pazarda da esnaf satışlardan memnun. Vatandaşa gelin kurbanlığınızı alın diyorlar. Bir de uyarı var. Bu yıl sona kalan dona kalır.