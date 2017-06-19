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İstanbul'da 'Kurt Kapanı-6' operasyonu tamamlandı

 İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteğiyle Anadolu yakasında gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-6" operasyonu tamamlandı.

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-6' operasyonu tamamlandı
 İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteğiyle Anadolu yakasında gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-6" operasyonu tamamlandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen operasyona, Anadolu yakasındaki ilçe emniyet müdürlükleri ile emniyete bağlı şubelere bağlı bin polis katıldı.

İstanbul emniyetine bağlı Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de katıldığı operasyon çerçevesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olan semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu noktalarda uygulamalar yapıldı.



Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık mekanlar ve iş yerleri ile araçlarda da aramalar yapıldı.

"Kurt Kapanı-6" operasyonu saat 16.00'da sona ererken, gözaltı sayısı ve ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili bilginin emniyet tarafından daha sonra paylaşılacağı bildirildi.
 

Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul emniyet müdürlüğü #istanbul operasyonu #kurt kapanı #istanbul
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