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İstanbul'da "Kurt Kapanı-7" uygulaması sona erdi

İstanbul'da "Kurt Kapanı-7" operasyonu yapıldı. Anadolu yakasındaki uygulamalara bin 500 polis katıldı. Narkotim ekipleri de araçlarda dedektör köpeklerle uyuşturucu madde aradı

İstanbul'da "Kurt Kapanı-7" uygulaması sona erdi

"Kurtkapanı" asayiş operasyonları devam ediyor. Asayiş elden bırakılmıyor.

Geniş kapsamlı operasyonun 7'incisi Anadolu yakasında yapıldı. Uygulama 2 saat boyunca sürdü.

Bin 500 polis görevdeydi. Operasyonu bizzat İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetti.

Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama yani GBT'si sorgulandı.

Şüpheli araçlar da durduruldu. Özellikle kapalı kasa araçlar içerisinde dedektör köpeklerle uyuşturucu arandı.

Araçların şasi numaraları kontrol edilerek çalıntı olup olmadığın denetlendi. Ekipler, sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrol etti. Evraklarında eksiklik olanlara cezai işlem uygulandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sıkı bir denetim vardı. Burada da sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri, üst ve araç aramaları yapıldı.

"Kurt Kapanı-7" operasyonu saat 13.00'te başladı, 15.00'te sona erdi.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Kurt Kapanı- 7
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