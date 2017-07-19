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İstanbul'da metro hatlarına dolan yağmur sularını tahliye çalışmaları sürüyor

İstanbul'da metro hatlarına dolan yağmur sularını tahliye çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası Yenikapı-Başakşehir ve Yenikapı- Havalimanı hattı ulaşıma açıldı. Yenikapı-Haliç hattının ise gece saatlerinde ulaşıma açılması bekleniyor.

İstanbul'da metro hatlarına dolan yağmur sularını tahliye çalışmaları sürüyor
İstanbul'da yağmur sularına teslim olan metro hatlarındaki temizlik çalışmaları devam ediyor.

35 saati bulan çalışmalarda yaklaşık 100 kişilik itfaiye ekibi yoğun bir mesai harcıyor. 

Yenikapı-Başakşehir ve Yenikapı-Havalimanı hattı yeniden ulaşıma açıldı. 

Yenikapı-Haliç arasındaki çalışmalara ise devam ediliyor. Aralıksız olarak yürütülen çalışmaların gece saatlerinde tamamlanması ve hattın yeniden ulaşıma açılması bekleniyor. 

Sel sularının bastığı bir diğer nokta da Eminönü'ndeki yer altı çarşısı olmuştu. Çarşıdaki sular çekildi ancak önlem için konulan kum torbaları hala kaldırılmadı. 

Sağanak yağmur sonrası sabah saatlerine kadar kapalı olan Yenikapı metrosunda vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. 

İETT Yenikapı hattına ulaşım için ek seferler koydu ama ek seferler yoğunluğu azaltamadı. 

Bölgede oluşan araç yoğunluğu nedeniyle sürücüler uzun süre tarfikte bekledi. 


ulusal.com.tr
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