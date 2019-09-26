İstanbul'da Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı meydana geldi. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

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