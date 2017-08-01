İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, Kudüs için İstanbul'da olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa toplantısında açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin çağrısıyla İstanbul'da buluşan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Kudüs krizini masaya yatırıyor.



Olağanüstü toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliği yapıyor.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa toplantısında şu açıklamada bulundu:



"Daha bilinçli hareket etmeliyiz. Mücadelemizi etkin biçimde sürdürmeliyiz. İki devletli çözüm esastır. Saygı gösterilmesi hukuki bir sorumluluktur.



50 yıldır İsrail işgali altında yaşayan Filistinlilerin yanında olmalıyız."



ZİRVEDE İKİLİ GÖRÜŞME



Zirvede ikili görüşmeler de var. Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Yusuf Useymim ile bir buluşma gerçekleştirdi.



Çavuşoğlu'nun bir araya geldiği isimler arasında İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Malezyalı mevkidaşı Dato'Sri Anifah Aman da yer alıyor.



1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülke bulunuyor.



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