İstanbul'da önemli toplantı

Türkiye tarihi günler yaşıyor.

Çin'den kalkan yük treni Kars'tan Anadolu'ya girdi. Tren Marmara Denizi'nin altından geçip Avrupa'ya ulaşacak.

Böylece Kuşak ve Yol Girişimi'nin en önemli ayaklarından Türkiye'nin içinde yer aldığı Orta Kuşak aktif hale gelmiş olacak.

Avrasya'nın bütünleşmesi için atılan adımlar bununla sınırlı değil. TUSİAD ve Çinli derneklerin ortak çalışmasının ürünü olan Türkiye Çin İş Forumu 5 Kasım'da İstanbul'da düzenlendi.

Foruma Türk işadamı ve bürokratların yanı sıra Çin'den de işadamları ve bürokratlar katıldı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Komite üyesi, Shaanxi Eyaleti Genel Sekreteri Hu Heping ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei açılış konuşması yapan isimler arasındaydı.

Forumun Açılış konuşmasını TÜSİAD Genel Sekreteri ve önetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası yaptı. Kaleağası yaptığı konuşmada Türkiye-Çin ilişkilerinin olması gereken seviyenin altında olduğunu bunun da iş insanları için bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.



Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı da açılış konuşmasında Kuşak ve Yol Girişimi içinde inşa edilen Orta Kuşak'ın önemine değindi. Mao Zedung'un yaptığı Uzun Yürüyüş'ü şimdi Türkiye ile Çin'in birlikte yapması gerektiğini söyledi.



Mehmet Avcı'dan sonra konuşma yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei Uzun Yürüyüş'ü hatırlattı ve Çin'in zorlukların üstesinden gelerek bugünlere geldiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarında son sözü alan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi Hu Heping, Genel Sekreteri olduğu Shaanwi Eyalate hakkında ekonomik verileri paylaştı. Türkiye ile Çin arasında artan işbirliğine vurgu yaptı.



ulusal.com.tr