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İstanbul'da operasyon! Çok sayıda trafik polisi gözaltında

İstanbul'da, aldıkları rüşvet karşılığı tonaj aşımı yapan hafriyat kamyonlarına ve yasak saatte beton mikserlerine izin verdikleri belirlenen 60'ı trafik polisi 102 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda trafik polisi gözaltında

İstanbul'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, kamyon  ve mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe  çıkmalarına izin verdiği öne sürülen 60 trafik polisinin de aralarında bulunduğu  102 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin  bazı bölgelerinde kamyon ile mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak  olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin verdikleri ve rüşvet aldıkları iddia  edilen trafik polislerine yönelik çalışma başlattı.
 
Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından bu  sabah operasyon başlatan ekipler, 60'ı trafik polisi ve 42'si nakliyat firması  yöneticisi ile çalışanı olmak üzere 102 kişiyi yakaladı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan  yerleşkesinde tutulduğu, operasyonların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #operasyon #trafik polisi #beton mikseri
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