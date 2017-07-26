39 kişinin hayatını kaybettiği Beşiktaş'taki saldırı ile ilgili İstanbul'un 13 ilçesi ile Ankara, Diyarbakır, Hakkari ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. 14 kişi de tutuklandı. Tutuklulardan 2 PKK'lının sansasyonel bir eylem hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün servis ettiği bu operasyon görüntüleri 13 Temmuz'da kaydedildi.



PKK'nın düzenlediği ve 39 kişiyi hayatını kaybettiği Beşiktaş saldırısı ile ilgili devam eden operasyonlarda 2 terörist yakalandı.



Sasyonel bir eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Teröristlerin yakalandığı evin bölücü terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki bir hücre evi olduğu tespit edildi. Evin içinde patlıyıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu, teröristlerin saldırı hazırlığı yaptığı anlaşıldı.



Operasyon ilişkin emniyetten yapılan açıklamada İstanbul'un 13 ilçesinde 105 adrese baskın yapıldığı belirtildi. İstanbul ile eş zamanlı Ankara, Diyarbakır, Hakkari ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon yapıldığı ve 45 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



10 kişi emniyet işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilenlerden 23 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.



Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet elektronik devre, 161 kilogram çeşitli derecede tahribat gücüne sahip patlayıcı madde, 2 adet eletrikli kapsül, 66 metre infilak fitili, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet 7,65 mm çapında ve 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 959 adet değişik çapta fişek, 3 adet hücum yeleği, 1 adet dürbün ve dijital malzeme ele geçirildiği bilgisi verildi.



ulusal.com.tr