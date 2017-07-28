İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK'ya yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında da 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti, PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.



İstanbul TEM ekipleri, terör örgütü PKK'nın başta şehir yapılanması için üst düzey yönetici yetiştirmek amacıyla örgütsel eğitim merkezleri oluşturulduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon kararı aldı.



TEM Özel Tim ekipleri Güngören, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Büyükçekmece'de ve Fatih'te önceden belirlediği adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi.



Yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.



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