İstanbul'da polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonları düzenledi. Küçükçekmece'de bir kargo şirketine yapılan baskında Avustralya'ya göndermek için hazırlanan 4 tablo içinden 3 buçuk kilo afyon sakızı çıktı. Beyoğlu'ndaki operasyonda ise şeker kutularının içine gizlenmiş 80 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlk bakışta güzel bir sanat eserini andırıyorlar. Gerçek ise durum bambaşka. Tablo zannedilen bu resimlerin arkasında tam 3 kilo 558 gram afyon sakızı bulundu.



Toplam 80 bin adet olan bu uyuşturucu haplar da şekerleme kutularının içinden çıktı.



İstanbul'da peş peşe yapılan operasyonlarla şaşkına dönen uyuşturucu satıcıları yakalanmamak için yeni yollar arıyor. Ancak yine de yakayı ele veriyorlar.



Bu kez operasyonların hedefinde Küçükçekmece ve Beyoğlu vardı. Önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirdi.



Küçükçekmece'deki operasyon bir kargo şirketine yapıldı. Avustralya'ya gönderilmek için hazırlanan bir kargodan şüphelenen polis koliyi açtı.



Kolinin içinden 4 tablo ile çeşitli hediyelik eşyalar çıktı. Yapılan incelemelerde eşyaların içine gizlenmiş, uyuşturucu yapımı için kullanılan 3 kilo 558 gram afyon sakızı ele geçirildi.



Soruşturma başlatan polis, kargoyu Avustralya'ya göndermek isteyen şüphelilerin peşine düştü.



Beyoğlu'nda da uyuşturucu operasyonu vardı. Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından bir otele baskın düzenledi.



Depoda yapılan incelemede şekerleme kutularına gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili T.D isimli bir kişi gözaltına alındı.



Emniyette sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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