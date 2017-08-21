İstanbul'da sağanak bekleniyor
İstanbul'da sağanak bekleniyor
Paris'te cephanelik bulundu
Paris'te cephanelik bulundu
Ünlü komedyen hayatını kaybetti
Ünlü komedyen hayatını kaybetti
Bölge halkını uyardı! Deprem uzmanı tarih verdi
Bölge halkını uyardı! Deprem uzmanı tarih verdi

İstanbul'da sağanak bekleniyor (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağışın etkili olması öngörülüyor.

İstanbul'da sağanak bekleniyor (İstanbul hava durumu)

 İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji̇ 1. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminine göre, İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.

Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Hava durumu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Artvin'de kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü, 7 yaralı
Sonraki Haber
Neymar PSG'de gollerine devam ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.