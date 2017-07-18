Avrasya Tüneli İşletmesi, "Trafiğin normale dönmesinin hemen akabinde Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle her iki yönde İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu

Avrasya Tüneli İşletmesi, kentte trafiğin normale dönmesinin ardından tünelin her iki yönde İstanbulluların hizmetinde olacağını duyurdu.



Tünelin, saat 10.00'dan itibaren tek yönde geçici olarak hizmet veremediği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle çalışmaktadır. Ancak, Asya Avrupa istikametinde tünel çıkışından sonraki bağlantı yollarında yaşanan trafik sıkışıklığını olumsuz etkilememek için Avrasya Tüneli tek yönde (Asya-Avrupa yönünde) sabah saat 10.00'dan itibaren geçici olarak hizmet verememektedir. Avrupa-Asya istikametinde ise yapılan trafik yönlendirmeleriyle tünel kesintisiz olarak hizmete devam etmektedir.



Bağlantı yollarındaki trafiğin normale dönmesinin hemen akabinde Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle her iki yönde İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edecektir."