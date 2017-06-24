TERÖR OPERASYONU
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 6 aracı kundakladıkları belirlenen terör örgütü PKK mensubu 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran'da Arnavutköy'de 6 aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 23 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen PKK mensubu 1'i yaşı küçük 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
SOSYAL MEDYA VE ORGAN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
İstanbul'da organ kaçakçılığına yönelik operasyonda, alıcı ve satıcıların da aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yaşadıkları maddi sıkıntılara bağlı olarak sosyal medya hesapları üzerinden organlarını satışa çıkardığını ve bunlarla bir şebekenin irtibat kurarak organları aldığını belirledi.
Şebekenin organlarını satan kişileri sahte kimlik kartı çıkartarak alıcının akrabası gibi gösterdiğini ortaya çıkaran ekipler, 15 Haziran'da özel bir hastaneye düzenlediği operasyonda, yasa dışı organ nakli gerçekleştirmek üzere olan böbrek alıcısı ve satıcısını gözaltına aldı.
Söz konusu soruşturma kapsamında çalışmalara devam eden polis, 2 böbrek vericisi ve 5 şebeke üyesini de para transferi yaparken suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
TERÖR OPERASYONU
İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü IŞİD mensubu 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerine sıkça giden ve yabancı şahısları götüren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında 5 ilçede 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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