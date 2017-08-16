İstanbul'da sosyal medyada terörü ve terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da jandarmanın operasyonunda, sosyal medyada terörü ve terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 3 kişi yakalandı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında terörü ve terör örgütlerini övücü paylaşım yapan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.



Jandarma ekipleri, sosyal medya aracılığıyla provokatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulundukları iddia edilen M.İ, N.L, ve O.Ö'yü gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada, M.İ'nin evinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.