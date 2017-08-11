Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kırsal alandan gelen teröristlerin, bir siyasi partinin Bağcılar ilçe binasında şehir ve gençlik yapılanmasına örgütsel eğitim verdiği istihbaratı üzerine, 28 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.