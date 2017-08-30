İstanbul’da, terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDGH adına araç kundaklama ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri gerçekleştirdiği iddia edilen 7 kişi de yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki çatışma bölgeleri ile iltisaklı ve geçmiş dönemlerde terör örgütünün saflarında bulunduğunu belirlediği şüphelilerin iki ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.







PKK MENSUBU 7 KİŞİ YAKALANDI



İstanbul'un 3 ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDGH adına araç kundaklama ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri gerçekleştirdiği öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Arnavutköy ve Şişli'de araç kundaklama ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri gerçekleştiren kişilere yönelik çalışma başlattı.



Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için adreslerine operasyon düzenlendi.



Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, biri 18 yaşından küçük 7 kişi yakalandı.



Eylemlere katıldıkları öne sürülen 4 kişinin arandığı, 7 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.