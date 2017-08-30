Süper Lig'de ayrılık! Hoca gönderildi
Süper Lig'de ayrılık! Hoca gönderildi
MİT'te flaş değişiklik
MİT'te flaş değişiklik
Usta oyuncudan kötü haber
Usta oyuncudan kötü haber
Son 7 ayda 26 bin deprem
Son 7 ayda 26 bin deprem

İstanbul'da terör operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDGH adına araç kundaklama ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri gerçekleştirdiği iddia edilen 7 kişi de yakalandı

İstanbul'da terör operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki çatışma bölgeleri ile iltisaklı ve geçmiş dönemlerde terör örgütünün saflarında bulunduğunu belirlediği şüphelilerin iki ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 



PKK MENSUBU 7 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul'un 3 ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDGH adına araç kundaklama ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri gerçekleştirdiği öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Arnavutköy ve Şişli'de araç kundaklama ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri gerçekleştiren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için adreslerine operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, biri 18 yaşından küçük 7 kişi yakalandı.

Eylemlere katıldıkları öne sürülen 4 kişinin arandığı, 7 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ışid #terörle mücadele #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
MİT'in tabelasındaki "Başbakanlık" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi
Sonraki Haber
Dolar/TL, 3,45 seviyelerinde (30 Ağustos dolar kaç lira)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.