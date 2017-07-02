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İstanbul'da terör operasyonu

Sultangazi'de bir mermer atölyesine yapılan baskında, bir kişi ile iki oğlu gözaltına alındı

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen terör operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İsmetpaşa Mahallesi 106. Sokak'taki 5 katlı bir binanın bodrumunda bulunan mermer atölyesine baskın düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, iş yeri sahibi ve iki oğlu gözaltına alındı. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramada, bazı malzemelere el konuldu.

Zırhlı polis araçlarının da katıldığı operasyonda, geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokaktaki çöp konteynerlerinde de incelemede bulundu.

Polis ekiplerinin operasyon kapsamında, başka adreslerde de arama yaptığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör operasyonu #sultangazi #gözaltı
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