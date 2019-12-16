İstanbul'da Uluslararası Kırım Tatar Kültürü Festivali

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Kırım Tatar kültürünün tanıtımı yapıldı.



İstanbul, Kırım'ın gündelik yaşamı, gelişimi ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan Uluslararası Kırım Tatar Kültürü Festivali’ne ev sahipliği yaptı.



Festivali Kırım Kalkınma Vakfı ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği organize etti.



Kırım Tatar el işlemesi ve Kırım Tatar milli kıyafetleri sergisi, Kırım’dan fotoğraflar ve Kırım Tatar dilinde basılan son yazılı eserler sergilendi.



Festivalde Kırım'a özgü eserler sergilendi, halk oyunları oynandı.







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