İçki şişelerindeki TAPDK bandrollerinin, kaçak üretilen içki şişelerinde de kullanılmak suretiyle devletin zarara uğratılmasına yönelik soruşturmada, 8 ilde bulunan 20'si imalathane olmak üzere 46 adreste arama yapılıyor

İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan soruşturmada, içki şişelerindeki TAPDK bandrollerini, kaçak üretilen içki şişelerinde de kullanmak suretiyle devleti zarara uğrattıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için 46 adrese operasyon düzenlendi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içki şişelerindeki bandrollerin usulsüz kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Polis ekiplerinin araştırmasında, TAPDK'ya ait bandrollerin içki şişelerinin üzerine gevşek şekilde yapıştırıldığı, satılan içkiler vatandaşlar tarafından tüketildikten sonra zarar görmemiş olan bandrollerin kaçak üretilen içki şişelerinde yeniden kullanıldığı, bu suretle devletin zarar uğratıldığı tespit edildi.



Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde bulunan 20'si imalathane olmak üzere 46 adrese operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdüğü, bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.