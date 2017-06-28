Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 15 kilo 415 gram esrar, 14 kilo 55 gram bonzai ve 8 bin 751 uyuşturucu hap ile 8 tabanca ele geçirildi

İstanbul'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi amacıyla 20 - 27 Haziran arasında Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Fatih, Bağcılar ve Avcılar'da operasyonlar düzenledi.



Baskın yapılan adres ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 15 kilo 415 gram esrar, 14 kilo 55 gram bonzai, 8 bin 751 uyuşturucu hap, 280 gram metamfetamin, 169 gram skank ile 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 904 mermi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.



Ayrıca, bonzai imalathanesi olarak kullanılan bir evde çok miktarda, aseton, fare zehiri, sinek ve tarım ilaçları ile poşetleme makinesi bulundu.



Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.