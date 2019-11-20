İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 25 milyon liralık narkotik operasyonu yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz oyunlarını emniyet su yüzüne çıkarttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirleri için düğmeye bastı.

Uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurtdışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Pendik, Büyükçekmece, Tuzla ve Bakırköy'de, 10-19 Kasım'da operasyon düzenlendi. Avrupa’ya giden bir tırda kontrplak levhalar içerisine saklanmış 320 kilo eroin ele geçirildi.

Bakırköy'de yapılan operasyonda 2 valiz ve gelinlik bulundu. Zehir tacirlerinin Metamfetamini valiz ve gelinliğe işlediği görüldü.

4 ayrı operasyonda, 25 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirdi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

ulusal.com.tr