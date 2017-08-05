İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.



Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bazı mahallelerde tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.







Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir adrese baskın hazırlığı yapan ekipler, burada bulunan bir köpek için önlem aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler köpeği iğne ile sakinleştirdi.



Ardından ekipler adreste arama yaparken, çalışma sonrası 1 kişi gözaltına alındı.







Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile mermi, "pala" diye tabir edilen kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ayrıca operasyon kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



