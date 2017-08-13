İstanbul Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim köprüsü bağlantı yolunun kenarında uyuşturucu operasyonu yapıldı. Toprağa dikili halde 40 kök hint keneviri ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis operasyonlarıyla şaşkına dönen uyuşturucu üreticileri akla hayala gelmez yöntemler denemeye başladı.



Daha önce kendi ev ve arsalarında uyuşturucu yetiştirenler, artık yakalanmamak için uyuşturucuları yol kenarlarına ekiyor.



Uyuşturucu ekimi için kullanılan yerler de bir hayli ilginç. İstanbul Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu da o alanlardan biri.



Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bağlantı yolu kenarındaki bir alanda inceleme yaptı.



Geniş bir alana aralıklarla ekilmiş halde 40 kök hint keneviri ele geçirildi. Ekipler, kenevirleri yerinden sökerek karakola götürdü.



Savcılık talimatıyla kenevirler imha edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.





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