İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ile "kümülonimbus" olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlara karşı önlem alınması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inecek uçaklarda kısa süreli gecikmeler yaşandı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli gecikmelere neden oldu.



Şiddetli yağış, sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda da etkili oldu.



Havalimanına inecek uçaklar arasındaki mesafe, yaklaşma sırasında sıkıntı yaşanmaması için artırıldı. Bu nedenle inen uçaklarda kısa süreli gecikmeler meydana geldi.



Bazı pilotlar, "kümülonimbus (CB)" adlandırılan elektrik yüklü bulutlardan etkilenmemek için uçağa havada bir süre tur attırdı.



Kuledeki görevliler, iniş ve kalkışları düzenlemek için yoğun mesai harcarken, aprondaki sensörlü aydınlatma sistemlerinin havanın kapalı olması nedeniyle çalıştığı gözlendi.



Havalimanı apronunda çalışan personelin şiddetli yağıştan etkilenmemek için yağmurluklarını giydiği ve üstü kapalı bölümlerde gittiği görüldü.



ulusal.com.tr